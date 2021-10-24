Анчелотти: «Пора мне победить на «Камп Ноу»
Анчелотти: «Эль Класико будет великим даже без Месси, Роналду и Рамоса»
Тренер «Реала» – о предстоящем матче с «Барселоной»
10:49
Карло Анчелотти / Фото: Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в 10-м туре чемпионата Испании. Слова специалиста приводит Marca.
«Обе команды меняются, но нас в любом случае ждет отличная игра. Физически мы становимся лучше.
Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что классико всегда будет очень большим матчем.
У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодежь в «Барселоне» просто выдающейся.
Классико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса, а в будущем – и без тех, кто сыграет в воскресенье».
«Барселона» и «Реал» начнут играть в 17:15. Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Реал».
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