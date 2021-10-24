Анчелотти: «Эль Класико будет великим даже без Месси, Роналду и Рамоса»

Карло Анчелотти / Фото: Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в 10-м туре чемпионата Испании. Слова специалиста приводит Marca.

Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что классико всегда будет очень большим матчем.

У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодежь в «Барселоне» просто выдающейся.

Классико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса, а в будущем – и без тех, кто сыграет в воскресенье».