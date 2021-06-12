Анчелотти хочет подписать конкурента для Бензема

Тренер выбрал, мягко говоря, странный вариант

Карло Анчелотти / фото - Goal

Новый наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил у президента «сливочных» Флорентино Переса подписать форварда «Челси» Тимо Вернера, сообщает Daily Express.

Итальянец желает построить в Мадриде быструю атакующую команду, которая будет забивать много голов. Не смотря на ужасную реализацию моментов Вернера, 62-летний специалист все равно ценит другие игровые качества немецкого форварда, и считает, что нападающий сможет здорово усилить команду.

Место Карима Бензема на острие атаки мадридцев – неоспоримо, но Тимо точно сможет навязать ему борьбу. Или же Анчелотти планирует попробовать схему с двумя нападающими, где немец будет взаимодействовать с Каримом.

Напомним, Анчелотти забраковал защитника «Реала».