Анчелотти забраковал защитника «Реала»

Игрок покинет клуб этим летом

Карло Анчелотти / фото - Eurosport

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти готов распрощаться с правым защитником Альваро Одриосолой, сообщает Onda Cero.

Главный тренер не рассчитывает на 40-миллионного игрока и рекомендует ему искать новый клуб. 25-летний испанец не убедил боссов «сливочных» своими выступлениями.

Тем более на позиции Альваро есть Дани Карвахаль, который после восстановления от травмы займет свое законное место в основе. К тому же, «Реал» продлил контракт с Лукасом Васкесом, который в минувшем сезоне заново раскрылся на позиции правого латераля.

В минувшем сезоне Одриосола провел на поле меньше 1000 минут и забил два мяча.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 10 миллионов евро. На испанца претендуют «Милан» и «Интер», и «сливочные» не прочь отпустить его в Италию.

Напомним, капитану «бланкос» Серхио Рамосу предложили пятилетний контракт.