Анчелотти: «Мбаппе и Холанд в «Реале»? У Переса большие планы на июль»

Карло Анчелотти / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Marca о планах «сливочных» на летнее трансферное окно:

Холанд и Мбаппе? Давайте поговорим об этом позже.

В декабре 2022 года новый «Бернабеу» будет готов, а у Флорентино Переса большие планы на июль.

Предложение от «Реала» стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял контакт с клубом. Если бы это зависело от меня, то я бы остался здесь до конца жизни. Это лучшее место в футболе, лучшее место для жизни».