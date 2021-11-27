«Лучший день в моей жизни». Мбаппе выпустил комикс о своей жизни, где посвятил главу «Реалу»
Анчелотти: «Мбаппе и Холанд в «Реале»? У Переса большие планы на июль»
Летом в Мадриде будут громкие имена?
13:48
Карло Анчелотти / фото - beIN SPORTS
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Marca о планах «сливочных» на летнее трансферное окно:
«В «Реале» все остается неизменным, меняются только тренеры. Те же самые физиотерапевты, сотрудники, журналисты. То же самое видение, то же самое величие. И все это – несмотря на экономический ущерб, причиненный пандемией коронавируса.
Холанд и Мбаппе? Давайте поговорим об этом позже.
В декабре 2022 года новый «Бернабеу» будет готов, а у Флорентино Переса большие планы на июль.
Предложение от «Реала» стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял контакт с клубом. Если бы это зависело от меня, то я бы остался здесь до конца жизни. Это лучшее место в футболе, лучшее место для жизни».
Мбаппе близок к тому, чтобы перейти в «Мадрид» на правах свободного агента, а вот за Холанда придется выложить круглую сумму.
Ранее француз опубликовал комикс о себе, где назвал посещение базы «Реала» лучшим днем в своей жизни.
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