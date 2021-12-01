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Анчелотти намекнул Мбаппе, что в «Реале» ему будет проще выиграть «Золотой мяч»

Француз мечтает о главной индивидуальной награде
Футбол Примерa (Испания)
09:39
Анчелотти намекнул Мбаппе, что в «Реале» ему будет проще выиграть «Золотой мяч»
Карло Анчелотти / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил перспективы нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, в случае его трансфера в «Мадрид». Итальянца цитирует клубная пресс-служба.

«Если ты выступаешь за сильный клуб, это помогает выиграть «Золотой мяч». При оценке твоей игры учитывается и твоя команда. Если ты что-то выигрываешь, какие-то трофеи, то у тебя больше шансов получить приз.

Для футболистов это важная награда, но она индивидуальная. Что-то я не видел, чтобы Бензема или Куртуа плакали, они приняли итоги голосования без проблем».

Мбаппе может уже следующим летом перейти в «Реал» на правах свободного агента, так как его контракт с ПСЖ истекает.

Француз впервые в карьере оказался на 9-м месте в голосовании за ЗМ – самое низкое положение с момента его попадания в номинанты. Реакция чемпиона мира красноречива.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Килиан Мбаппе Карло Анчелотти

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