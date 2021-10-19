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Анчелотти назвал общие черты у Лунина и Шевченко
Тренер «Реала» выделил два качества
19:54
Карло Анчелотти / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в шоу «Бомбардир» назвал сходства Андрея Шевченко и вратаря «Реала» Андрея Лунина.
- Вы тренировали Андрея Шевченко. Есть ли у него и Лунина что-то похожее в плане работоспособности?
– Национальность, они оба украинцы, оба очень приятные ребята. Главное сходство – это характер и харизма. У Лунина может быть такая же успешная карьера, как и у Шевченко.
Сегодня «Реал» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов.
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