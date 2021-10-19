Анчелотти назвал общие черты у Лунина и Шевченко

Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в шоу «Бомбардир» назвал сходства Андрея Шевченко и вратаря «Реала» Андрея Лунина.

– Национальность, они оба украинцы, оба очень приятные ребята. Главное сходство – это характер и харизма. У Лунина может быть такая же успешная карьера, как и у Шевченко.