Анчелотти: «У меня медовый месяц в «Реале»
Анчелотти: «Примера потеряла отличных игроков – Рамоса и Месси. Но у нас есть Винисиус»
Тренер «Реала» считает, что форвард команды станет звездой лиги
14:51
Карло Анчелотти / Фото: As
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отъезде из чемпионата Испании Серхио Рамоса и Лионеля Месси. Слова специалиста приводит Marca.
– Серхио Рамос и Лионель Месси переехали во Францию.
– Ла Лига потеряла отличных игроков летом, но есть другие, которые сейчас проявляют себя. Например, наш Винисиус.
Мы все очень воодушевлены и хорошо начали сезон
Ранее Анчелотти заявил, что он сейчас чувствует себя в «Реале» словно во время медового месяца.
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