Анчелотти: «Примера потеряла отличных игроков – Рамоса и Месси. Но у нас есть Винисиус»

Карло Анчелотти / Фото: As

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отъезде из чемпионата Испании Серхио Рамоса и Лионеля Месси. Слова специалиста приводит Marca.

– Ла Лига потеряла отличных игроков летом, но есть другие, которые сейчас проявляют себя. Например, наш Винисиус.

Мы все очень воодушевлены и хорошо начали сезон