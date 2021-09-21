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Анчелотти: «У меня медовый месяц в «Реале»

Итальянский специалист снова вернулся в «королевский клуб»
Футбол Примерa (Испания)
12:25
Анчелотти: «У меня медовый месяц в «Реале»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возвращении в мадридский клуб. Его слова приводит Marca.

«У меня медовый месяц в «Реале», надеюсь остаться здесь на долгие годы.

Как и все остальные, мы начали сезон, испытывая некоторые трудности. Но у нас невероятный командный дух. И нам удавалось вносить коррективы по ходу матчей, опираясь на характер команды».


Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021-го во второй раз в карьере.

В последнем туре чемпионата Испании «Реал» победил «Валенсию» (2:1) на выезде.

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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