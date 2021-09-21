Анчелотти дал прогноз выступлениям «Ювентуса» и «Ромы» Моуриньо в этом сезоне
Анчелотти: «У меня медовый месяц в «Реале»
Итальянский специалист снова вернулся в «королевский клуб»
12:25
Карло Анчелотти / Фото: Twitter
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возвращении в мадридский клуб. Его слова приводит Marca.
«У меня медовый месяц в «Реале», надеюсь остаться здесь на долгие годы.
Как и все остальные, мы начали сезон, испытывая некоторые трудности. Но у нас невероятный командный дух. И нам удавалось вносить коррективы по ходу матчей, опираясь на характер команды».
Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021-го во второй раз в карьере.
В последнем туре чемпионата Испании «Реал» победил «Валенсию» (2:1) на выезде.
Комментарии 0