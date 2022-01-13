Анчелотти: «Сложный матч. «Реалу» пришлось помучиться»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал AS победу над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Кубка Испании.

Мы хорошо начали игру, были нацелены на контратаки. После того как мы повели в счете, эффективность нашей игры снизилась. Но в первом тайме мы заслужили победу, второй же был более равным.

Контратаки мы используем очень умело, у нас есть подходящие футболисты. Мы не являемся непобедимой командой, потому что в футболе все зависит не только от контратак, но мы очень хороши в этом плане.

В конце игры мы стали защищаться лучше. «Барселона» провела хороший матч, и он был важен для обеих команд. Я скажу честно: «Барселона» сыграла хорошо.

Бензема в порядке. У него ушиб».