«Реал» в дополнительное время обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
«Реал» в полуфинале Суперкубка Испании обыграл «Барселону».
Дважды мадридцы выходили вперед, усилиями Винисиуса и Бензема, однако «Барсе» дважды удавалось отыграться. У каталонцев отличились Люк де Йонг и Фати.
Матч перешел в дополнительное время, где «Реалу» удалось отправить третий мяч в ворота каталонцев в первом экстра-тайме. Вальверде, как оказалось, принес победу «Реалу» и выход в финал турнира.
В другом полуфинале «Атлетико» сыграет с «Атлетиком».
Суперкубок Испании. Полуфинал:
«Барселона» – «Реал» 2:3 (ДВ)
Голы: де Йонг, 41, Фати, 83 – Винисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 46), Гави (Депай, 78), Дани Алвес (Нико Гонсалес, 78), де Йонг (Фати, 66), Дембеле, Ферран Торрес (Эззальзули, 46; Жуджла, 110).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90), Начо, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 83), Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио (Родриго, 68), Винисиус Жуниор (Камавинга, 110).
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