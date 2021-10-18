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Анчелотти: «В течение сезона дам Лунину игровые минуты»
Итальянский специалист прокомментировал положение украинца в команде
21:00
Андрей Лунин / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» в Киеве прокомментировал положение голкипера Андрея Лунина в команде.
Лунин должен прогрессировать. Он уже хорошо играет. У меня был разговор с ним. Дам ему игровые минуты в течение сезона.
Но следует понимать, что перед ним есть Куртуа. Это один из лучших вратарей мира на сегодня. Но все видят качества Андрея, что он хороший вратарь. Его ждет успех в карьере.
Анчелотти также поделился ожиданиями от матча с «Шахтером».
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