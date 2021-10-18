Анчелотти: «В течение сезона дам Лунину игровые минуты»

Андрей Лунин / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» в Киеве прокомментировал положение голкипера Андрея Лунина в команде.

Но следует понимать, что перед ним есть Куртуа. Это один из лучших вратарей мира на сегодня. Но все видят качества Андрея, что он хороший вратарь. Его ждет успех в карьере.