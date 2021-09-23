Анчелотти: «Йович сыграет тогда, когда Бензема получит отдых»

Главный тренер «Реала» высказался о шансах форвардов на получение игрового времени

Карим Бензема / Фото: Sportbox

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форвардах команды – Кариме Бензема и Луке Йовиче. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

«Карим выглядит здорово. Он забил восемь голов, но нельзя забывать о том, что он также отлично играет на команду и раздает передачи. Это не просто форвард, забивающий голы. Он всесторонний нападающий.

Когда Кариму будет необходим отдых, свой шанс получит Йович. Он очень хорошо работает. У него были два момента в игре с «Мальоркой», также он отлично сыграл против «Валенсии».

Когда Бензема будет недоступен, Лука сможет сыграть».



В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» является лидером.