Четыре результативных действия Бензема и хет-трик Асенсио помогли «Реалу» разбить «Мальорку»
Анчелотти: «Йович сыграет тогда, когда Бензема получит отдых»
Главный тренер «Реала» высказался о шансах форвардов на получение игрового времени
17:27
Карим Бензема / Фото: Sportbox
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форвардах команды – Кариме Бензема и Луке Йовиче. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
«Карим выглядит здорово. Он забил восемь голов, но нельзя забывать о том, что он также отлично играет на команду и раздает передачи. Это не просто форвард, забивающий голы. Он всесторонний нападающий.
Когда Кариму будет необходим отдых, свой шанс получит Йович. Он очень хорошо работает. У него были два момента в игре с «Мальоркой», также он отлично сыграл против «Валенсии».
Когда Бензема будет недоступен, Лука сможет сыграть».
В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» является лидером.
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