«Андерлехт» Михайличенко забил 7 мячей «Мехелену» Шведа, «Гент» Безуса – уступил

Украинцы из чемпионата Бельгии закончили тур в разном настроении

Фото - Андерлехт

В седьмом туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» дома уступил «Шарлеруа», «Андерлех» на своем поле разгромил «Мехелен».

В обоих матчах уступившей команде не хватило двух забитых мячей. Но, если в одном случае было пропущено семь в ответ, то судьбу «Гента» решил автогол на последних минутах в численном большинстве.

Марьян Швед был заменен на 70-й минуте, Богдан Михайличенко успел отыграть 9 минут. Роман Безус покинул поле в компенсированное время.

«Гент» и «Мехелен» имеют по семь очков и близки к зоне вылета. «Андерлехт» расположился на седьмой строчке.

Чемпионат Бельгии, 7 тур

«Андерлехт» – «Мехелен» 7:2

Голы: Раман, 23, Куаме, 49, 57, Мурильо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зиркзее, 87 – Сторм, 37, Кайя, 90

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо (Ашимеру, 82), Харвуд-Беллис, Худт, Серхио Гомес, Каллен, Аит-Эль-Хадж, Ольссон (Михайличенко, 83), Рафаелов (Амузу, 70), Раман (Версхарен, 51), Куаме (Зиркзее, 83).

«Мехелен»: Кауке, Бейкер, Уэлш (Сверс, 82), Бато, Гвет, Швед (Дрейф, 70), Схофс, Сторм, Кейперс (Кайя, 82), Мрабти, Ванлерберге (Ван Дамм, 70).

Предупреждение: Ольссон

«Гент» – «Шарлеруа» 2:3

Голы: Кастро-Монтес, 35, Депуатр, 57 – Голизаде, 5, Фалл, 12, Ханч-Ольсен, 90 (автогол)

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Кастро-Монтес (Лемайич, 75), Де Сарт, Кумс, Фортуна, Безус (Маледе, 90+1), Депуатр, Тиссудали.

«Шарлеруа»: Коффи, Ван Клеемпут, Андреу, Васиньски (Бессиль, 68), Чачтуа (Зедадка, 62), Голизаде, Зоргане, Мориока, Каямбе, Бедиа (Николсон, 62), Фалл (Илаймахаритра, 46).

Предупреждения: Нгаде-Нгаджуи, Тиссудали – Коффи, Голизаде, Чачтуа, Зедадка

Голизаде