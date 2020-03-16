«Андерлехт» с Михайличенко остановился в шаге от финала Кубка Бельгии
В полуфинале Кубка Бельгии «Андерлехт» в родных стенах уступил «Генку».
Последние 20 минут матча хозяева играли в больнстве после удаления Лукуми. Однако на гол Онуачу и автогол Миазги команда сумела ответить лишь забитым мячом Требеля.
Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко вышел на замену на 61-й минуте игры.
«Генк» вышел в финал турнира, где встретится со «Стандардом».
Кубок Бельгии, полуфинал
«Андерлехт» – «Генк» 1:2
Голы: Требель, 73 – Онуачу, 17, Миазга, 59 (автогол)
«Андерлехт»: Велленройтер, Сарделла, Миазга, Кобо (Мукаиру, 75), Лоуренс (Михайличенко, 61), Амузу (Бруун-Ларсен, 61), Локонга, Каллен (Требель, 61), Аит Эль Хадж, Диаби (Дауда, 46), Нмеча.
«Генк»: Вандевордт, Муньос, Куэста Фигероа, Лукуми, Самора, Торстведт, Хайнен, Грошовськи, Бонгонда (МакКензи, 73), Ито, Онуачу (Дессерс, 82).
Предупреждения: Каллен, Мукаиру, Миазга – Торстведт