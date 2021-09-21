Тренер «Динамо» U-19: «В матче с «Бенфикой» был классический эпизод еще со времен Лобановского»
Андронов: «По ночам Лобановский смотрел американский футбол»
Российский журналист вспомнил свое интервью с украинским тренером
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Российский журналист Алексей Андронов вспомнил свое интервью с бывшим тренером «Динамо» Валерием Лобановским.
В подкасте Youtube-канала «Футбол 24» Андронов рассказал, что по ночам Лобановский смотрел американский футбол:
«Он с нами разговаривал о чем угодно: футболе, Титове, Романцеве, Бескове и американском футболе, который, как выяснилось, он по ночам смотрит. Я сошел с ума. Лобановский смотрит американский футбол ночью. У меня не монтируется это в голове».
В этом же подкасте Андронов рассказал об отношении к Украине.