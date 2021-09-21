Российский комментатор: «Дякую тобi боже, що я не москаль»

Фото: Динамо Киев от Шурика

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал о своем отношении к Украине:

Мне в Украине не все нравится, но все и не может нравиться. Мое мнение: я – россиянин, в Украину приезжаю как гость. Если мне что-то не нравится до степени невозможности, то я сижу дома. Например, мне настолько не понравилась Турция в мой последний приезд, что у меня нет желания туда снова приезжать. Это эрдоганщина, всеобщая исламизация страны, в XXI веке такого не должно быть.

В Украине в этом году я не был лишь из-за ковидных ограничений. Есть возможность их обходить, сделать себе поддельные сертификаты о прививке, но я считаю это неправильным. Как только появится возможность, поеду в любую секунду».