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Российский комментатор: «Дякую тобi боже, що я не москаль»

Алексею Андронову нравится гостить в Украине
Футбол
13:13
Российский комментатор: «Дякую тобi боже, що я не москаль»
Фото: Динамо Киев от Шурика

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал о своем отношении к Украине:

«Когда меня называют «заукраинец» – для меня это комплимент. «Дякую тобi боже, що я не москаль».

Мне в Украине не все нравится, но все и не может нравиться. Мое мнение: я – россиянин, в Украину приезжаю как гость. Если мне что-то не нравится до степени невозможности, то я сижу дома. Например, мне настолько не понравилась Турция в мой последний приезд, что у меня нет желания туда снова приезжать. Это эрдоганщина, всеобщая исламизация страны, в XXI веке такого не должно быть.

В Украине в этом году я не был лишь из-за ковидных ограничений. Есть возможность их обходить, сделать себе поддельные сертификаты о прививке, но я считаю это неправильным. Как только появится возможность, поеду в любую секунду».

Ранее Андронов высказался о назначении на пост главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Источник: sport24.ru Сергей Остапенко
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Алексей Андронов

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