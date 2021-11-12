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Англия – Албания: прогноз на матч

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Футбол Прогнозы
09:30
Англия – Албания: прогноз на матч Прогноз

Сборной Англии для выхода на чемпионат мира необходимо выиграть один из двух следующих матчей против Албании и Сан-Марино. Первая по счету встреча с албанцами, на которую подготовлен качественный прогноз.

Все мы хорошо знаем Англию Гарета Саутгейта – команда, которую могут освистывать даже родные болельщики из-за сверхпрагматизма. Поэтому в матчах с ее участием сразу же возникает желание заигрывать с плюсовыми форами на соперника. Но вот незадача, оказывается Англия не всегда прагматична и скучна. К примеру, в этом отборе сборная «трех львов» уже одержала 4 победы с разницей в 4+ гола.

Албанию в последние годы принято хвалить и, откровенно говоря, переоценивать. В 2016 году она сыграла на Евро в следствие чего ее едва ли не до нынешнего времени причисляют к околотоповым европейским командам. Но вот результаты команды говорят об обратном. Да, в нынешнем отборе албанцы дважды по 1:0 обыграли Венгрию, но при этом слили первый матч Англии (0:2), а также дважды уступили Польше (0:1, 1:4) – это все были лобовые встречи.

В общем, ситуация в группе такова, что Албании необходимо побеждать на «Уэмбли» и тогда у команды останутся шансы побороться за плей-офф. Однако это сухой расклад, а в реальности мы понимаем, что выиграть у «трех львов» в Лондоне задача невероятно сложная и точно не для албанцев.

Прогноз на матч Англия – Албания: П1 (Ф-2)

Все просто. Албания вынуждена будет раскрываться, а поэтому Англия накажет. Забирайте прогноз, но и играйте ответственно. Помните: ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 6 побед, 0 возвратов, 8 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

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