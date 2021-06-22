Англия обыграла Чехию и вышла из группы с первого места

Стерлинг принес победу «трем львам»

Фото: twitter.com/EURO2020

Англия в третьем матче на Евро-2020 обыграла Чехию.

Матч получился не богатым на опасные моменты, но англичане своим воспользовались. Стерлинг открыл счет уже на 12-й минуте.

У чехов был шанс сравнять счет. Однако Соучек и Шик свои моменты упустили. Также мог отличиться Харри Кейн, но свой момент форвард также не реализовал.

В итоге Англия выиграла и вышла с группы с первого места. Чехия стала третьей, из-за победы Хорватии с нужным счетом.



Евро-2020. Группа D:

Чехия – Англия 0:1

Гол: Стерлинг, 12

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш (Выдра, 84), Масопуст (Гложек, 64), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46), Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Уокер, Шоу, Стоунз (Мингз, 79), Райс (Хендерсон, 46), Филлипс, Грилиш (Беллингем, 68), Сака (Санчо, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 67), Кейн.