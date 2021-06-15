Анри: «Мбаппе – особенный игрок, он может превратить ничью в победу»
Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри, вошедший в тренерский штаб сборной Бельгии, высказался о нынешнем нападающем «трехцветных» Килиане Мбаппе, сообщает Goal.
«Этот парень может превратить ничью в победу, поражение – в ничью, а иногда он из почти проигранного матча может создать победу. У него есть такой талант.
Важно не только то, на что он способен, но и то, как умно он владеет мячом. Мбаппе постоянно думает во время игры, и мне это в нем нравится. Мы очень рады, что он француз.
Я очень уважаю «ПСЖ» и то, чего они достигли, так что с моей стороны было бы нечестно говорить о его возможном уходе. Если Килиан приложит усилия, то сможет достичь всего, чего только пожелает.
Я надеюсь, что у него не будет травм, и мы сможем наслаждаться его игрой еще должно. Это особенный игрок».
Первый тур группового этапа Евро-2020 завершиться уже сегодня матчем Франция – Германия.
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