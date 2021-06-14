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Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция

Следите за матчем ЕВРО-2020 на сайте XSPORT.ua
Футбол Евро-2020
12:18
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
Фото: twitter.com/equipedefrance

Во вторник, 15 июня 2021 года, на чемпионате Европы-2020 состоится матч между Францией и Германией (группа F). 

Место проведения: «Альянц Арена» (Мюнхен).

Франция - Германия: онлайн трансляция 

Следить за противостоянием в режиме реального времени можно на нашем сайте. В день игры в этой новости мы проведем текстовую трансляцию поединка, где максимально оперативно и подробно опишем все события на поле. 

Начало в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на XSPORT.ua доступно расписание всех матчей ЧЕ-2020.
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Теги

сборная Германии (футбол) Франция - Германия сборная Франции (футбол)

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