Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция

Следите за матчем ЕВРО-2020 на сайте XSPORT.ua

Фото: twitter.com/equipedefrance

Во вторник, 15 июня 2021 года, на чемпионате Европы-2020 состоится матч между Францией и Германией (группа F).

Место проведения: «Альянц Арена» (Мюнхен).

Франция - Германия: онлайн трансляция

Следить за противостоянием в режиме реального времени можно на нашем сайте. В день игры в этой новости мы проведем текстовую трансляцию поединка, где максимально оперативно и подробно опишем все события на поле.

Начало в 22:00 по киевскому времени.