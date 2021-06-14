Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция

Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
16:00
Во вторник, 15 июня 2021 года, на чемпионате Европы-2020 состоится матч между Францией и Германией (группа F).
Место проведения: «Альянц Арена» (Мюнхен).
Следить за противостоянием в режиме реального времени можно на нашем сайте. В день игры в этой новости мы проведем текстовую трансляцию поединка, где максимально оперативно и подробно опишем все события на поле.
Начало в 22:00 по киевскому времени.Кроме того, на XSPORT.ua доступно расписание всех матчей ЧЕ-2020.
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