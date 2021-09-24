Арендованный у «Шахтера» хавбек «Днепра-1» признался, что хотел бы поехать на сборы с «горняками»

Игнатенко считает, что заслужил шанса проявить себя

Даниил Игнатенко / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Даниил Игнатенко, права на которого принадлежат «Шахтеру», рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о планах на будущее. Хавбек признался, что хотел бы попробовать проявить себя на сборах «горняков» или в Европе.

В этом сезоне вижу себя в «Днепре-1». Стоят задачи, надо их выполнять. После хотел бы вернуться в «Шахтер», чтобы дали шанс поехать на сборы, попробовать себя. Думаю, я уже вырос в этом плане, могу конкурировать с игроками, которые играют там на моей позиции. Если не возьмут в «Шахтер», конечно, хочу поехать играть в Европу. Показывать там хорошую игру, чтобы доказать, что когда я поехал в «Ференцварош» и меня вернули обратно, что это было ошибкой. Доказать, что я достойный играть в Европе на наивысшем уровне. Доказать в первую очередь себе, что не просто так меня оттуда убрали.

В предстоящем туре чемпионата Украины «Днепру-1» и «Заре» предстоит решить, кто из них – третья сила.