«Шахтер» и «Динамо» без проблем победят, «Днепр-1» и «Заря» решат, кто из них – третья сила. Прогноз на матчи 9-го тура УПЛ

Также нас ожидают две битвы аутсайдеров

Превью

Кендзера и Траоре / Фото: пресс-служба Шахтера

Уже сегодня стартует 9-й тур чемпионата Украины. На этот раз стоит выделить противостояние «Днепра-1» и «Зари» за право быть третьей силой в УПЛ. У «Шахтера» и «Динамо» в этом туре соперники достаточно удобные для набора дежурных 3-х баллов.

«Колос» – «Ворскла» (24 сентября, 19:30)

«Колос» в последнем туре прервал неудачную серию из трех поражений подряд, и поднялся ближе к середине турнирной таблицы. Тем не менее, форма у ковалевского клуба сейчас далеко не такая, что была в прошлом сезоне. «Ворскла» в последних матчах достаточно нестабильна, от команды Максимова можно ожидать чего угодно. Впрочем, полтавчане выглядят небольшим фаворитом встречи, если учитывать кадровую ситуацию и общекомандный тонус. Но у «Колоса» будет преимущество домашнего стадиона.

Прогноз: ничья 1:1.

«Александрия» – «Мариуполь» (25 сентября, 14:00)

«Александрия» в этом сезоне – как темная лошадка. Команда не играет в зрелищный футбол, но добывает результат. Юрий Гура сумел поставить команде прагматичную, но грамотную игру. К примеру, в прошлом туре чуть не отобрали очки у «Динамо» (0:1). «Мариуполь» пока один из главных аутсайдеров чемпионата, имеет в активе лишь 4 очка. Команда Маркевича добыла первую победу лишь в 7-м туре, та и в целом выглядит одним из главных претендентов на вылет. У «Александрии» точно больше ресурсов для победы.

Прогноз: победа «Александрии» со счетом 2:0.

«Шахтер» – «Верес» (25 сентября, 17:00)

«Горняки» получили глоток свежего воздуха после тяжелого старта сезона и психологической ямы – разгромили «Динамо» (3:0) в Суперкубке. Настроение у команды сейчас явно отличное. «Верес» не лучшим образом начал сезон, но затем три победы подряд позволили ровенской команде держаться в середине турнирной таблицы. Подопечные Вирта – не самый простой оппонент, но «Шахтер» вряд ли ощутит проблемы в этом матче, ведь «горняки» уже получили позитивный толчок и вряд ли намерены останавливаться.

Прогноз: победа «Шахтера» со счетом 3:0.

«Рух» – «Динамо» (25 сентября, 19:30)

«Динамо» явно будет злым после разгрома в Суперкубке Украины от «Шахтера» и захочет реабилитироваться перед своими фанатами. «Рух» хоть и начал набирать очки с приходом в команду Кучука, но вряд ли сможет противостоять напору киевлян, которые продолжают остаивать статус чемпиона Украины, и делают это весьма успешно. В следующем (после «Руха») матче в ЛЧ с «Баварией» за что-то вряд ли можно будет зацепиться, поэтому Луческу сможет бросить силы на добычу очков в матчах УПЛ. А они сейчас очень нужны, особенно перед встречей с «Шахтером» в 10-м туре.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 2:0.

«Минай» – «Львов» (26 сентября, 14:00)

Обе команды находятся в опасной зоне и являются претендентами на вылет. «Львов» и вовсе последний – у команды 3 ничьи и 5 поражений в сезоне. Командам есть что терять в этой встрече, поэтому можно ожидать осторожной игры. Очки позарез нужны двум соперникам. Ничья – самый ожидаемый результат встречи.

Прогноз: ничья без забитых мячей.

«Днепр-1» – «Заря» (26 сентября, 17:00)

А этот матч – один их самых интересных в туре. Ведь встречаются прямые претенденты на третье место в УПЛ. Несколько лет подряд главной третьей силой в УПЛ была именно «Заря». Сейчас у луганской команды заметен некий спад, а также тренерский кризис Скрипника. «Днепр-1» наоборот окреп и готов бороться за высокие места. Команда Йовичевича сейчас в лучшем тонусе, но и времени для подготовки «Заря» имела больше, ведь не играла в 1/16 финала Кубка Украины. От этого матча стоит ожидать результативного футбола.

Прогноз: ничья 2:2.

«Десна» – «Металлист-1925» (26 сентября, 19:30)

«Десна» – загадочная команда. У клуба явные финансовые проблемы, игрокам не выплачивают зарплату почти полгода, но подопечные Рябоконя умудряются быть на 3-м месте с 16-ю очками. Тем не менее, от «Десны» можно ожидать чего угодно (например, в двух турах подряд в этом чемпионате команда пропустила 8 мячей, а забила 0). «Металлист-1925 – одна из самых скучных команд УПЛ, которая неплохо начала, а затем поникла. У «Десны» шансов на победу в этом матче все же больше.

Прогноз: минимальная победа «Десны».

«Черноморец» – «Ингулец» (27 сентября, 19:30)

«Черноморцу» в этом сезоне не везет, хоть одесская команда и показывает симпатичный футбол. «Ингулец» достаточно невзрачен, не спасает уже даже одиозная личность президента клуба. Для нейтрального болельщика (интересно, а такие будут смотреть матч?) интереснее было бы понаблюдать за одесской командой. Та и шансов у «Черноморца» на победу все же больше. Где же брать очки, если не с такими соперниками, как коллектив из Петрово?

Прогноз: разгромная победа «Черноморца».

Турнирная таблица УПЛ.