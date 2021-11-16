Аргентина – Бразилия: прогноз на главное противостояние Южной Америки

Подготовили для вас исход с добротным коэффициентом

Прогноз

Бразилия уже гарантировала себе выход на чемпионат мира. Аргентина – еще нет, ей, скажем так, осталось уладить некоторое формальности, однако сомнений в том, что «бело-голубые» окажутся в Катаре никаких нету. То есть вряд ли мы увидим на поле что-то очень интересно под стать вывеске, ведь ни одой из команд нет смысла «ложиться костьми». Откровенно говоря, я бы даже не заводил будильник на 1:30 ночи для просмотра матча.

Однако это же Аргентина – Бразилия – одно из самый принципиальных противостояний в футболе. Разве команды могут «скатать» унылые нули? К сожалению, могут. Вероятно, так и будет, не нули, но что-то очень унылое и низовое. И не нужно притягивать за уши интригу или принципиальность. Судите сами, последние пять матчей Аргентина – Бразилия оказывались низовыми, а ставка «обе забьют» вообще прошла только один раз в восьми крайних встречах.

При чем нет разницы официальный это матч или товарищеский. Практически всегда одно и то же зрелище. Современные реалии таковы, что между болельщиками сборных Аргентины и Бразилии все еще существует какая-то принципиальность и вражда, но не между футболистами, которые находятся в прекрасных отношениях и выступают за одни клубы.

Очень хочется поставить на тотал меньше 2,5, но букмекеры также все понимают и поэтому коэффициент на подобный исход весьма мал. Поэтому предлагаем вам поставить на ничью. Здесь коэффициент добротный. Уверен, после финального свистка на табло будут светиться нули или же максимум команды сыграют 1:1.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 9 побед, 0 возвратов, 13 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой