Аргентина обеспечила себе путевку на ЧМ-2022, поделив очки с Бразилией

Команды так и не смогли забить ни одного мяча

фото - FC Barcelona Noticias

Сборная Аргентины на своем поле принимала Бразилию в рамках отбора на чемпионат мира 2022.

Команды провели весь матч, так и не сумев забить ни одного гола.

Но набранные очки помогли «альбиселесте» обеспечить себе путевку на катарский мундиаль. Аргентинцы набрали достаточное количество очков, чтобы не опуститься ниже четвертого места, которое гарантирует поездку на ЧМ.

Бразильцы же еще ранее добыли право сыграть на чемпионате мира.

Подопечные Скалони идут на втором месте с 29-ю очками, отставая от «пентакампеонов» на 6 пунктов.

У обеих команд еще есть матч в запасе, так как их прошлая встреча была сорвана из-за громкого скандала.

Аргентина – Бразилия 0:0

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро (Песселья, 53), Акунья, Паредес (Мартинес, 46), де Пауль, Ло Чельсо (Домингес, 86), Ди Мария (Альварес, 75), Месси, Мартинес (Корреа, 46).

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро, Фред, Фабиньо, Лукас Пакета (Жерсон, 79), Рафинья (Антони, 69), Винисиус Жуниор, Матеус Кунья (Габриэл Жезус, 86).

Предупреждения: Лукас Пакета (45), Паредес (45), Ромеро (50), Песселья (59), Фабиньо (73), Акунья (76), Антони (76).