Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков

Неймар и Лионель Месси / фото - Twitter

Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной на 4 минуте был прерван бразильской полицией.

Сотрудники правоохранительных органов и сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии обвиняют 4 игроков гостей в нарушениях при пересечении границы.

Аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – «Тоттенхэм») не сообщили о том, что они были в одной из четырех стран в последние 14 дней, въезд из которых запрещен в Бразилию. Среди этих стран – Великобритания, Южная Африка, Северная Ирландия и Индия.

По протоколу, приезжие из этих стран должны отсидеть на карантине две недели.

Игроки соврали об этом, и агентство потребовало депортировать их из страны.

Surreal scenes in the Brazil vs Argentina match... Our reporter @patilopesx provides an update. #WCQ #BRAARG pic.twitter.com/q4QakCRotw

Нарушителей должны были задержать еще в отеле, но органы опоздали, так как когда поступил соответствующий приказ – игроки уже направлялись на игру в клубном автобусе.

Brazil vs. Argentina has been interrupted after Brazilian health officials walked on the pitch to confront the four Argentine Premier League players—Martinez, Buendia, Romero and Lo Celso—who traveled from the UK in the last 14 days & didn't quarantine, breaking Brazilian rules. pic.twitter.com/NNkJC7tPQe