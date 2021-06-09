«Арсенал» может покинуть воспитанник клуба
Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз поделился с The Telegraph планами на продолжение карьеры:
«Если бы кто-то из «Арсенала» позвонил и сказал, что клуб хочет провести со мной встречу, то мне было бы гораздо проще рассуждать о своем будущем.
Я доступен в любое время, хотелось бы, чтобы мне позвонили и сказали, рассчитывают ли на меня или хотят продать. Мне нужна хоть какая-то ясность. Когда она наступит, тогда я смогу начать работу с теми, с кем должен. Неважно, поиск ли это нового клуба или продолжение карьеры в нынешнем.
Если все получится - отлично, а если нет - тогда прости-прощай, «Арсенал». Я проделал долгий путь и горжусь, что играл за «канониров». Может, в клубе еще что-то поменяется, но, если что, всегда есть другие команды».
В минувшем сезона хавбек с зимы выступал за «Вест Бромович» на правах аренды.
За всю кампанию 20/21 хавбек отыграл 36 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 16 миллионов евро.
Напомним, полузащитника «Арсенала» выгнали из сборной.
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