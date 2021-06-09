«Арсенал» может покинуть воспитанник клуба

Эйнсли Мэйтленд-Найлз / фото - Goal

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз поделился с The Telegraph планами на продолжение карьеры:

Я доступен в любое время, хотелось бы, чтобы мне позвонили и сказали, рассчитывают ли на меня или хотят продать. Мне нужна хоть какая-то ясность. Когда она наступит, тогда я смогу начать работу с теми, с кем должен. Неважно, поиск ли это нового клуба или продолжение карьеры в нынешнем.

Если все получится - отлично, а если нет - тогда прости-прощай, «Арсенал». Я проделал долгий путь и горжусь, что играл за «канониров». Может, в клубе еще что-то поменяется, но, если что, всегда есть другие команды».