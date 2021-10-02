Экс-защитник «Арсенала»: «У Артеты много знаний, он может стать новым Венгером»
«Арсенал» сумел отобрать очки у «Брайтона»
«Чайки» давили команду Артеты, но забить не сумели
2 октября 21:58
Фото: пресс-служба Арсенала
В матче 7-го тура АПЛ «Брайтон» принимал «Арсенал».
Команды так и не сумели забить за 90 минут, хоть к победе гораздо ближе были хозяева, которые играли первым номером и создали больше голевых моментов, нежели «канониры».
В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» остался на 5-м месте, «Арсенал» – 9-й.
АПЛ, 7-й тур
«Брайтон» – «Арсенал» 0:0
«Брайтон»: Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Берн, Кукурелья, Лаллана, Гросс (Марч, 84), Модер (Мак Аллистер, 78), Троссард, Мопе.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Парти, Эдегор (Пепе, 63), Локонга, Смит-Роу, Сака (Мэйтленд-Найлз, 90), Обамеянг (Ляказетт, 72).
Предупреждения: Мопе (74), Велтман (82), Парти (90).
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