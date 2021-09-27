«Арсенал» выиграл 600-й матч в АПЛ. Больше только у двух клубов

Лондонцы набирают ход после провального старта

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В матче шестого тура АПЛ «Арсенал» в лондонском дерби переиграл «Тоттенхэм» (3:1).

Для «канониров» эта победа стала 600-й в истории клуба в рамках АПЛ.

У соседей по столице – «Челси» на одну победу больше, а на первом месте в этом списке с большим отрывом идет «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 691 победу.

С 9 очками лондонцы идут не десятой строчке в турнирной таблице.

Ранее тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о третьей подряд победе команды.