Артета рассказал о победе в дерби Лондона

Микель Артета / фото - Sky Sports

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для ВВС победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче шестого тура АПЛ:

Нам лишь нужно сохранить всех игроков здоровыми, поскольку нам понадобится каждый. Это именно та семь опытных и молодых игроков, которая нам требовалась.

Это особенный день. Сегодня мы показали, чего хотим добиться. Но нам нужно быть стабильными».