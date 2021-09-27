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Артета рассказал о победе в дерби Лондона

«Арсенал» набирает ход после ужасного старта
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 сентября 09:44
Артета рассказал о победе в дерби Лондона
Микель Артета / фото - Sky Sports

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для ВВС победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче шестого тура АПЛ:

«Эта победа для болельщиков. Они были с нам, когда мы нуждались в поддержке. Мы начали очень сильно и действовали решительно. Во втором тайме делали то, что от нас требовалось.

Нам лишь нужно сохранить всех игроков здоровыми, поскольку нам понадобится каждый. Это именно та семь опытных и молодых игроков, которая нам требовалась.

Это особенный день. Сегодня мы показали, чего хотим добиться. Но нам нужно быть стабильными».

«Канониры» одержали третью победу подряд после ужасающего старта сезона, где команда за первые три тура набрала 0 очков.

«Тоттенхэм» же наоборот, начал сезон с трех побед подряд и даже возглавлял таблицу, а сейчас потерпел три фиаско кряду и даже отстает от «Арсенала» в таблице по дополнительным показателям.

Напомним, Кейн выдал худший старт сезона за последние шесть лет.

Павел Харченко
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Теги

Арсенал Лондон Тоттенхэм Микель Артета

Комментарии 1

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27 сентября 2021г. 10:03
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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