Джака: «Ничья была бы более справедливым результатом в матче с Украиной»
«Арсенал» выставил ценник на Джаку. «Рома» – в раздумьях
Лондонцы намерены продать швейцарского полузащитника
09:55
Гранит Джака / Фото - vbetnewsЛондонский «Арсенал» не против распрощаться со швейцарским хавбеком Гранитом Джакой в летнее трансферное окно. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
28-летний футболист может стать игроком «Ромы». Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. «Канониры» намерены выручить на трансфере Джаки 25 миллионов евро, в то время как римляне готовы предложить лишь 17 миллионов.
Действующий контракт Джаки с лондонским клубом рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.
В минувшем сезоне АПЛ швейцарец сыграл 31 матч, забил гол и отдал две результативных передачи.
Ранее Джака сообщил, что готов поработать с Жозе Моуриньо в «Роме».
Комментарии 0