Моуриньо общался с Роналду по поводу перехода в «Рому»
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Джака может сменить клуб
10:27
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака готов поработать с Жозе Моуриньо в «Роме». Слова игрока приводит Sky Sports.
«Конечно, я тоже читаю различные слухи в прессе, но сейчас я полностью сосредоточен на сборной Швейцарии. На данный момент это важнее, чем «Арсенал» или какие-то слухи. С лондонским клубом у меня есть действующий двухлетний контракт. Там прекрасно понимаю, сколько в меня всего было вложено. Когда придет время, мы сможем или должны будем обсудить трансфер. Я остаюсь на связи.
Честно говоря, я не слышал, что конкретно сказал обо мне Моуриньо, но его желание подписать меня — повод для гордости. Все знают Моуриньо и то, чего он добился. Моуриньо умеет выигрывать трофеи. У меня есть возможность показать, какую огромную работу я продел за последние несколько лет».
Моуриньо возглавит «Рому» в начале июля.
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