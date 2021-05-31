Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака готов поработать с Жозе Моуриньо в «Роме». Слова игрока приводит Sky Sports.

Честно говоря, я не слышал, что конкретно сказал обо мне Моуриньо, но его желание подписать меня — повод для гордости. Все знают Моуриньо и то, чего он добился. Моуриньо умеет выигрывать трофеи. У меня есть возможность показать, какую огромную работу я продел за последние несколько лет».