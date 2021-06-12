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«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии

Оборона – самое слабое звено «канониров»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:35
«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии
Бен Уайт / фото - GettyImages

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести защитника «Брайтона» и сборной Англии Бена Уайта, сообщает The Athletic.

Уход бразильского центрбека Давида Луиса заставил «канониров» заняться поисками нового защитника, и боссы лондонцев считают, что 23-летний Уайт может спокойно закрыть эту позицию на долгие годы.

«Арсенал» даже не отпугивает высокая цена за защитника. «Брайтон» требует за не самого звездного игрока 50 миллионов евро, и, похоже лондонцев это вполне устраивает.

Напомним, «Арсенал» хочет подписать игрока «РБ Лейцпиг».

Павел Харченко
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Теги

Арсенал Лондон сборная Англии (футбол) Брайтон

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