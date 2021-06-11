«Арсенал» интересуется игроком «РБ Лейпциг»

Лондонцам нужны усиления для борьбы за еврокубки

Тайлер Адамс / фото - Transfermarkt

Американский полузащитник немецкого «Лейпцига» Тайлер Адамс может стать игроком «Арсенала», сообщает The Times.

Лондонцы ищут новых усилений, что бы в следующем сезоне иметь возможность бороться за еврокубки.

«Быки» ранее расстались с двумя защитниками – Ибрагимом Конате и Дайотом Упамекано, так что не факт, что они будут готовы вести переговоры о еще одном выходящем трансфере.

Сам игрок тоже может не согласиться променять выступления в Лиге Чемпионов на игру за команду из середины таблицы английского чемпионата. Тем более, «канониры» планируют использовать полузащитника на нетипичной для него позиции правого фулбэка.

В минувшем сезоне Адамс провел за быков 37 матчей, в которых записал на свой счет два голевых действия.

Напомним, полузащитника «Арсенала» выгнали из сборной Ганы.