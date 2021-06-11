«Арсенал» интересуется игроком «РБ Лейпциг»
Лондонцам нужны усиления для борьбы за еврокубки
12:16
Тайлер Адамс / фото - Transfermarkt
Американский полузащитник немецкого «Лейпцига» Тайлер Адамс может стать игроком «Арсенала», сообщает The Times.
Лондонцы ищут новых усилений, что бы в следующем сезоне иметь возможность бороться за еврокубки.
«Быки» ранее расстались с двумя защитниками – Ибрагимом Конате и Дайотом Упамекано, так что не факт, что они будут готовы вести переговоры о еще одном выходящем трансфере.
Сам игрок тоже может не согласиться променять выступления в Лиге Чемпионов на игру за команду из середины таблицы английского чемпионата. Тем более, «канониры» планируют использовать полузащитника на нетипичной для него позиции правого фулбэка.
В минувшем сезоне Адамс провел за быков 37 матчей, в которых записал на свой счет два голевых действия.
Комментарии 0