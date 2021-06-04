Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Арсеналу» нужен игрок «Аякса»

Артета просит у клуба усилений
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:20
«Арсеналу» нужен игрок «Аякса»
Нуссаир Мазрауи / фото - Goal

Вслед за Андре Онана в лондонский «Арсенал» может перейти еще один игрок «Аякса» - правый защитник Нуссаир Мазрауи, сообщает Mundo Deportivo.

Боссы «канониров» не в восторге от игры Эктора Бельерина и считают, что Мазрауи сможет комфортно закрыть позицию правого латераля на долгие годы.

Марроканец был частью той сенсационной команды Эрика Тен Хага, которая в сезоне-18/19 неожиданно для всех добралась до полуфинала Лиги чемпионов, на своем пути выбив из турнира «Реал» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Мазрауи провел за «Аякс» 26 матчей, в которых по одному разу забивал и ассистировал партнерам.

Напомним, «Арсенал» покинули три игрока.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Арсенал Лондон Аякс Эктор Бельерин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»
Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 июня 18:35
Онана согласился перейти в «Арсенал»
Онана согласился перейти в «Арсенал»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 июня 08:29
Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»
Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 июня 18:39
Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»
Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июня 10:07
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 мая 10:27
«Арсенал» хочет подписать Стерлинга
«Арсенал» хочет подписать Стерлинга
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 мая 11:57

Новости: Футбол

Ибрагимович: «Все, что говорит Моуриньо, оказывает влияние на весь мир»
Ибрагимович: «Все, что говорит Моуриньо, оказывает влияние на весь мир»
Серия А (Италия)
14:32
Ярмоленко накормил партнером по «Вест Хэму» украинскими блюдами, они были в восторге
Ярмоленко накормил партнером по «Вест Хэму» украинскими блюдами, они были в восторге
Украинские легионеры
14:22
«Арсеналу» нужен игрок «Аякса»
«Арсеналу» нужен игрок «Аякса»
Премьер-Лига (Англия)
14:20
Обошел Шовковского и подбирается к Пятову. Ярмоленко провел 93-й матч в футболке сборной Украины
Обошел Шовковского и подбирается к Пятову. Ярмоленко провел 93-й матч в футболке сборной Украины
Сборная Украины
14:06
Пирло возглавит клуб из Англии
Пирло возглавит клуб из Англии
Премьер-Лига (Англия)
14:05
Трубин: «На Евро-2020 должны выложиться не на 100%»
Трубин: «На Евро-2020 должны выложиться не на 100%»
Евро-2020
14:00
Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала»
Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала»
Примерa (Испания)
13:45
Ибрагимович – о Суперлиге: «Могу представить, почему эти клубы так поступили»
Ибрагимович – о Суперлиге: «Могу представить, почему эти клубы так поступили»
Серия А (Италия)
13:35
Маркевич: «Думаю, Шевченко уже определился с составом на матч с Нилерландами»
Маркевич: «Думаю, Шевченко уже определился с составом на матч с Нилерландами»
Сборные
13:15
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости