«Арсеналу» нужен игрок «Аякса»

Артета просит у клуба усилений

Нуссаир Мазрауи / фото - Goal

Вслед за Андре Онана в лондонский «Арсенал» может перейти еще один игрок «Аякса» - правый защитник Нуссаир Мазрауи, сообщает Mundo Deportivo.

Боссы «канониров» не в восторге от игры Эктора Бельерина и считают, что Мазрауи сможет комфортно закрыть позицию правого латераля на долгие годы.

Марроканец был частью той сенсационной команды Эрика Тен Хага, которая в сезоне-18/19 неожиданно для всех добралась до полуфинала Лиги чемпионов, на своем пути выбив из турнира «Реал» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Мазрауи провел за «Аякс» 26 матчей, в которых по одному разу забивал и ассистировал партнерам.

Напомним, «Арсенал» покинули три игрока.