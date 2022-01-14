Артета: «С «Ливерпулем» нам пришлось играть не в свой футбол»

Микель Артета / Фото: Twitter

Главный тренер «Арсенал» Микель Артета высказался о ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. Специалиста цитирует ВВС.

Я пока не пересматривал момент с удалением нашего футболиста, но момент проверяли, наверное, это красная. Строить какие-то планы, с учётом числа доступных игроков, очень сложно. У нас нет полузащитников. То, чем мы занимаемся, неестественно».