Все решится в Лондоне. «Ливерпуль» в большинстве не дожал «Арсенал» в полуфинале Кубка лиги
Артета: «С «Ливерпулем» нам пришлось играть не в свой футбол»
Однако, «Арсенал» не проиграл
14 января 12:30
Микель Артета / Фото: Twitter
Главный тренер «Арсенал» Микель Артета высказался о ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. Специалиста цитирует ВВС.
«Мы упиваемся случившимся. Игроки отлично поборолись, продемонстрировали решимость, ощущение братства. Вы видели эмоции, мы не сдались. Спасибо ребятам. Не знаю, вдохновило ли их удаление. Чтобы играть в таких матчах, нужен определенный настрой, и парни его показали. Нам пришлось играть так, как мы играли, хоть это и не наш футбол.
Я пока не пересматривал момент с удалением нашего футболиста, но момент проверяли, наверное, это красная. Строить какие-то планы, с учётом числа доступных игроков, очень сложно. У нас нет полузащитников. То, чем мы занимаемся, неестественно».
Напомним, победитель пары «Арсенал» – «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в финале.
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