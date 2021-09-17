Артета: «Я действительно вижу просветление в игре «Арсенала»

Микель Артета / Фото: Twitter

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о кризисе в лондонском клубе. Его слова приводит ВВС.

Как я справлялся с критикой после поражения от «Манчестер Сити»? Жизнь приносит вам некоторые вещи, на которые вы не можете повлиять. То, что случается, происходит по определенным причинам. Иногда мы не хотим этого видеть, но это происходит по какой-то причине — и, вероятно, по правильной причине. Речь должна идти не о том, как я отношусь к этому, а как реагирую на это. Именно поэтому, всё будет хорошо.

Конечно, это был тяжелый и болезненный старт, потому что я был настроен увидеть нечто иное. Но то, что ты хочешь, — это не всегда то, что происходит. Возможно, то, что произошло, должно было произойти, и, может быть, это будет действительно хорошо для клуба в дальнейшем. Мы должны верить».