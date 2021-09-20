Аспиликуэта: «Мы могли забить «Тоттенхэму» еще больше»

Сезар Аспиликуэта / Фото: Twitter

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о победе над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 5-го тура АПЛ. Слова игрока приводит ВВС.

Мы все очень старались, особенно во втором тайме. Думаю, что первый тайм был ниже наших возможностей. Во втором тайме мы значительно улучшили игру и были лучше в единоборствах. В итоге, я думаю, мы могли забить больше голов.

Конечно, мы ожидали такой игры от «шпор» в первом тайме. Они очень хороши в контратаках. Мы потеряли несколько мячей, и тогда они были опасны. У нас были некоторые проблемы с этим, но мы также создавали моменты и не были достаточно плохи. Во втором тайме мы явно доминировали.

Тренер, конечно, был недоволен в перерыве. Мы тоже были недовольны. Мы не были так хороши. Иногда слишком сильно открывались. Нам нужно было это исправить, потому что без этого не могли рассчитывать на победу. В итоге мы исправились»