Аспиликуэта: «Мы могли забить «Тоттенхэму» еще больше»
Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о победе над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 5-го тура АПЛ. Слова игрока приводит ВВС.
«Все получают по заслугам. Если у нашей команды и есть главная особенность, то это командная игра. У нас забили два защитника, мы не пропустили в матче с хорошей командой.
Мы все очень старались, особенно во втором тайме. Думаю, что первый тайм был ниже наших возможностей. Во втором тайме мы значительно улучшили игру и были лучше в единоборствах. В итоге, я думаю, мы могли забить больше голов.
Конечно, мы ожидали такой игры от «шпор» в первом тайме. Они очень хороши в контратаках. Мы потеряли несколько мячей, и тогда они были опасны. У нас были некоторые проблемы с этим, но мы также создавали моменты и не были достаточно плохи. Во втором тайме мы явно доминировали.
Тренер, конечно, был недоволен в перерыве. Мы тоже были недовольны. Мы не были так хороши. Иногда слишком сильно открывались. Нам нужно было это исправить, потому что без этого не могли рассчитывать на победу. В итоге мы исправились»
Напомним, «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
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