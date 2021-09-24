Ассист Безуса помог «Генту» сыграть вничью с «Андерлехтом» Михайличенко
В матче 8 тура бельгийского первенства «Андерлехт» на своем поле принимал «Гент».
Под занавес первого тайма хавбек гостей Роман Безус вывел «Гент» вперед, выдав результативную передачу на Кастро-Монтеса.
Во второй половине встречи Лиор Рафаэлов помог своей команде отыграться и установил окончательный счет на табло.
Украинский защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко на поле так и не появился, просидев всю игру на лавке.
«Андерлехт» – «Гент» 1:1
Голы: Рафаэлов, 59 – Кастро-Монтес, 39.
«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Харвуд-Беллис, Худт, Серхио Гомес, Аит-Эль-Хадж (Амузу, 46), Ольссон, Рафаелов (Ашимеру, 82), Каллен, Версхарен (Раман, 71), Куаме (Зиркзее, 86).
«Гент»: Болат, Нгаде-Нгаджуи, Ханче-Ольсен, Годо, Кастро-Монтес (Самуаз, 65), Овусу (Кумс, 50), Опери, Чакветадзе (Тиссаудали, 66), Де Сарт, Безус (Мбойо, 90), Депуатр (Лемаич, 46).
Предупреждения: Мурильо (28), Овусу (31), Годо (55), Каллен (72).
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