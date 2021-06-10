«Астон Вилла» объявила трансфер полузащитника, который стал самым дорогим в истории клуба

Контракт с экс-хавбеком «Норвича» рассчитан на 5 лет

Эмилиано Буэндия Фото: Sky Sports

«Астон Вилла» сообщила о переходе Эмилиано Буэндии из «Норвича».



«Львы» обошли «Арсенал» в подписании лучшего игрока «канареек» в прошлом сезоне. Трансфер аргентинца, который в прошлом сезоне забил 15 голов и сделал 16 результативных передач, обошелся в 30 миллионов фунтов стерлингов с бонусами. Это является рекордом клуба.

Напомним, что Буэндия с «Норвичем» выиграл Чемпионшип и добыл путевку в АПЛ.