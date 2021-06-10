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«Астон Вилла» объявила трансфер полузащитника, который стал самым дорогим в истории клуба

Контракт с экс-хавбеком «Норвича» рассчитан на 5 лет
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23:06
«Астон Вилла» объявила трансфер полузащитника, который стал самым дорогим в истории клуба
Эмилиано Буэндия Фото: Sky Sports

«Астон Вилла» сообщила о переходе Эмилиано Буэндии из «Норвича».

«Львы» обошли «Арсенал» в подписании лучшего игрока «канареек» в прошлом сезоне. Трансфер аргентинца, который в прошлом сезоне забил 15 голов и сделал 16 результативных передач, обошелся в 30 миллионов фунтов стерлингов с бонусами. Это является рекордом клуба.

Напомним, что Буэндия с «Норвичем» выиграл Чемпионшип и добыл путевку в АПЛ.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Астон Вилла Норвич

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