«Астон Вилла» объявила трансфер полузащитника, который стал самым дорогим в истории клуба

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23:06
Эмилиано Буэндия Фото: Sky Sports
«Астон Вилла» сообщила о переходе Эмилиано Буэндии из «Норвича».
It's official: @EM10Buendia is an Aston Villa player! #WelcomeEmi— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2021
«Львы» обошли «Арсенал» в подписании лучшего игрока «канареек» в прошлом сезоне. Трансфер аргентинца, который в прошлом сезоне забил 15 голов и сделал 16 результативных передач, обошелся в 30 миллионов фунтов стерлингов с бонусами. Это является рекордом клуба.
Напомним, что Буэндия с «Норвичем» выиграл Чемпионшип и добыл путевку в АПЛ.
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