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«Астон Вилла» заплатит рекордные для клуба 35 миллионов фунтов за 24-летнего игрока

«Вилланы» перебили предложение «Арсенала»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:26
«Астон Вилла» заплатит рекордные для клуба 35 миллионов фунтов за 24-летнего игрока
Фото: Football.London

«Астон Вилла» вскоре побьет трансферный рекорд клуба.

Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндия перейдет в состав «вилланов». За него заплатят 35 миллионов фунтов.

Сайт «Астон Виллы» уже анонсировал трансфер, который должны завершить до конца дня. Примечательно, что клуб перебил предложение от «Арсенала».

«Норвич» выиграл Чемпионшип в прошлом сезоне и сыграет в АПЛ. Буэндия отыграл 39 матчей, забив 15 голов, отдал 17 результативных передач.

Андрей Усмонов
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