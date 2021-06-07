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«Астон Вилла» заплатит рекордные для клуба 35 миллионов фунтов за 24-летнего игрока
«Вилланы» перебили предложение «Арсенала»
16:26
Фото: Football.London
«Астон Вилла» вскоре побьет трансферный рекорд клуба.
Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндия перейдет в состав «вилланов». За него заплатят 35 миллионов фунтов.
Сайт «Астон Виллы» уже анонсировал трансфер, который должны завершить до конца дня. Примечательно, что клуб перебил предложение от «Арсенала».
«Норвич» выиграл Чемпионшип в прошлом сезоне и сыграет в АПЛ. Буэндия отыграл 39 матчей, забив 15 голов, отдал 17 результативных передач.
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