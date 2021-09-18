«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»

Мерсисайдцы потерпели первое поражение в сезоне

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В матче пятого тура АПЛ «Астон Вилла» принимала на своем поле «Эвертон».

В первом тайме команды голов не забивали, но вот во втором хозяева здорово надавили на соперника.

«Вилле» понадобилось лишь 9 минут, чтобы расправиться с «ирисками». Сначала Кэш открыл счет, затем защитник гостей Люка Динь автоголом его удвоил, а Леон Бэйли поставил эффектную точку в матче.

АПЛ, 5-й тур

«Астон Вилла» – «Эвертон» 3:0

Голы: Кэш, 66, Динь, 69 (автогол), Бэйли, 75.

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт (Бэйли, 61; Янг, 82), Макгинн (Накамба, 40), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш (Траоре, 86), Ингз, Уоткинс.

«Эвертон»: Бегович, Годфри (Кенни, 80), Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Ивоби (Дэвис, 81), Аллан (Гордон, 72), Дукуре, Грэй, Рондон (Андре Гомеш, 63).

Предупреждения: Годфри (72), Бэйли (76).