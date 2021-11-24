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«Аталанта» Малиновского сыграла результативный матч с «Янг Бойз»

Украинец провел на поле все 90 минут

Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 07:25
«Аталанта» Малиновского сыграла результативный матч с «Янг Бойз»
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» украинца Руслана Малиновского сыграла на выезде вничью с «Янг Бойз» со счетом 3:3.

Итальянский клуб открыл счет на 10 минуте усилиями Дувана Сапаты, пробившего в правый нижний угол. Однако хозяева под конец первого тайма счет сравняли – Жордан Сибачо забил после углового.

Качели начались во втором тайме, где «Аталанта» имела преимущество за контролем мяча. Сначала бергамаски вышли вперед после того как Хосе Луис Паломино с линии штрафной пробил Гийома Февра.

На 81-й минуте швейцарцы сравняли счет усилиями Винсента Сьерро. Спустя четыре минуты Сильван Хефти вывел хозяев вперед. На 87-й минуте Джанпьеро Гасперини повезло выпустить Луиса Муриэля. Колумбиец только вышел на поле, сразу побежал исполнять штрафной, который и реализовал.


Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур.

«Янг Бойз» – «Аталанта» 3:3

Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Гефти, 84 – Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88

«Янг Бойз»: Февр, Гефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сибачо, Элиа (Мамбимби, 67).

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.

Предупреждения: Гарсия, Нгамале, Демирал, Гефти, Сапата.

Карен Агабекян
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Аталанта Янг Бойз

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