«Аталанта» объявила о подписании игрока на позицию Малиновского

Жереми Бога / фото - US Sassuolo

«Аталанта» официально объявила о подписании атакующего полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.

По информации СМИ, за ивуарийца заплатили 22 миллиона евро. На 25-летнего хавбека также претендовал донецкий «Шахтер».

Игрок сможет присоединиться к команде после окончания Кубка Африки, где он в составе Кот-д’Ивуара сразится с Египтом в 1/8 турнира.

Il conto alla rovescia è finito! @BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Bienvenue, Jérémie!



The countdown is finally over! Boga is a new Atalanta player! Welcome, Jérémie!