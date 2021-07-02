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«Аталанта» подписала вратаря «Удинезе» за 20 миллионов евро

Муссо сменил клуб в Италии
Футбол Серия А (Италия)
20:10
«Аталанта» подписала вратаря «Удинезе» за 20 миллионов евро
Фото: CalcioNews24

«Аталанта» подписала голкипера «Удинезе» Хуана Муссо.

Сайт команды из Бергамо подтвердил переход. Контракт рассчитан на пять лет.

О деталях трансфера не сообщается, однако по данным СМИ за него заплатили 20 миллионов евро. За «Удинезе» Муссо выступал 2018 года.

Аргентинец также был интересен «Милану» и «Челси».

Из «Аталанты» может уйти Виктор Коваленко.

Андрей Усмонов
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Аталанта Удинезе

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