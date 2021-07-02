Зарплата Коваленко в «Аталанте» в два раза больше, чем в «Шахтере»
«Аталанта» подписала вратаря «Удинезе» за 20 миллионов евро
Муссо сменил клуб в Италии
20:10
Фото: CalcioNews24
«Аталанта» подписала голкипера «Удинезе» Хуана Муссо.
Сайт команды из Бергамо подтвердил переход. Контракт рассчитан на пять лет.
О деталях трансфера не сообщается, однако по данным СМИ за него заплатили 20 миллионов евро. За «Удинезе» Муссо выступал 2018 года.
Аргентинец также был интересен «Милану» и «Челси».
Из «Аталанты» может уйти Виктор Коваленко.
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