«Аталанта» подписала вратаря «Удинезе» за 20 миллионов евро

Муссо сменил клуб в Италии

Фото: CalcioNews24

«Аталанта» подписала голкипера «Удинезе» Хуана Муссо.

Сайт команды из Бергамо подтвердил переход. Контракт рассчитан на пять лет.

О деталях трансфера не сообщается, однако по данным СМИ за него заплатили 20 миллионов евро. За «Удинезе» Муссо выступал 2018 года.

Аргентинец также был интересен «Милану» и «Челси».

Из «Аталанты» может уйти Виктор Коваленко.