«Аталанта» после замены Малиновского упустила победу

Украинец отличился красивым взятием ворот





Руслан Мальновский / Фото: Аталанта

В чемпионате Италии в рамках 9-го тура «Аталанта» украинца Руслана Малиновского сыграла вничью с «Удинезе».



Гости показали очень компактный оборонительный футбол в первом тайме, благодаря чему «Аталанта» ничего не показала в атаке.

Интереснее события начали развиваться во втором тайме. Изменения произошли на 56-й минуте, когда Малиновский осмелился на дальний удар в правый нижний угол ворот – 1:0. Этот гол сподвиг гостей на более открытую игру.

Затем у «Аталанты» также появлялись моменты на второй гол, но было заметно, что проведенные замену немного ослабили их игру. А затем, в добавленное время, «Удинезе» удалось сравнять счет после углового и удара головой Бету. Отметим, что в этом моменте на выходе ошибся голкипер хозяев Муссо.

Чемпионат Италии. 9-й тур.

«Аталанта» – «Удинезе» 1:1

Голы: Малиновский, 56 — Бету, 94

«Аталанта»: Муссо, Ловато, Паломино, де Рон, Пеццела, Пашалич (Копмейнерс, 74), Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский (Скальвини, 86), Иличич (Миранчук, 64), Сапата (Муриэль, 64)

«Удинезе»: Сильвестри, Удоджи, Самир, Нюйтинк (Форестьери, 82), Бекао, Ларсен (Соппи, 76), Молина( Саксесс, 64) , Макенго, Уолас, Пуссетто (Самарджич, 76), Макенго (Арслан, 64), Бету.

Предупреждения: Самир, Пуссетто, Ловано, Пеццела.