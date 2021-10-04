«Аталанта» с Малиновским проиграла «Милану» в родных стенах

Команда Пиоли и вовсе громила соперника до 86-й минуты

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В матче 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Милан».

Гости открыли счет уже на первой минуте – отличился Калабрия. А в конце первого тайма преимущество «Милана» закрепил Тонали, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

До разгромного счет «Милан» довел на 78-й минуте матч, когда отличился Леау.

Голы Сапаты и Пашалича в концовке не спасли ситуацию, второй мяч хозяев был забит слишком поздно, времени на то, чтобы добыть ничью, уже не было.

Отметим, что украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в старте своей команды, но был заменен на Иличича на 56-й минуте встречи.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» осталась на 8-м месте, а «Милан» поднялся на 2-е. Это второе поражение в сезоне для «Аталанты».

Серия А, 7-й тур

«Аталанта» – «Милан» 2:3

Голы: Сапата, 86, пен, Пашалич, 90+4 – Калабрия, 1, Тонали, 42, Леау, 78

«Аталанта»: Муссо, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Паломино, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Пашалич, 87), Пессина (Пеццелла, 24), Мэле (Муриэль, 56), Сапата, Малиновский (Иличич, 56).

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Браим Диас (Жуниор Мессиас, 74), Рафаэл Леау (Пеллегри, 90), Салемакерс, Тонали (Беннасер, 80), Кессиэ, Ребич.

Предупреждения: де Рон (40), Браим Диас (42), Томори (52), Жуниор Мессиас (85), Рафаэл Леау (88).