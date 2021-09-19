«Аталанта» с Малиновским вырвала победу у «Салернитаны»

Сапата забил единственный мяч

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» в матче 4 тура Серии А на выезде обыграла «Салернитану».

Обе команды провели хороший матч и имели возможности забить. Впрочем, долгое время ни одной из сторон это не удавалось.

Хозяева так и не забили, а вот «Аталанта» свои три очка взяла. Сапата забил единственный мяч. Руслан Малиновский отыграл 58 минут.

Серия А. 4-й тур:

«Салернитана» – «Аталанта» 0:1

Гол: Сапата, 75

«Салернитана»: Белец — Страннберг, Дьомбер, Гальоло (Богдан, 68), Раньери (Ярошиньски, 61) — Кешрида, Рибери (Оби, 46), Кулибали, Кулибали, Джурич (Нванкво, 74) — Гондо (Бонаццоли, 61).

«Аталанта»: Муссо — Мехле, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Госенс (Пеццелла, 90) — Фройлер, Малиновский (Дзаппакоста, 58), Пашалич (Копмейнерс, 46) — Сапата, Миранчук (Иличич, 46).