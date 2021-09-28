«Аталанта» согласна отпустить Малиновского в «Интер» только за крупную сумму

Украинский хавбек за последний год подорожал на 10 миллионов евро

Руслан Малиновский / фото - Getty Images

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вновь попал в сферу интересов «Интера».

По информации портала Calciomercato, «нерадзурри» очень заинтересованы в услугах хавбека и хотят приобрести игрока. Официальных предложений по покупке пока не поступало, но, как сообщает источник, миланцы готовят предложение.

Очевидно, что «Аталанта» не захочет опускать Малиновского дешевле его рыночной стоимости, и будет требовать от действующего чемпиона Италии минимум 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник уже забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Малиновский мог оказаться в «Наполи».