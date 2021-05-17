Малиновский – лучший игрок матча «Дженоа» – «Аталанта»
«Аталанта» выкупит Ромеро у «Ювентуса»
Игрок обойдется «Богине» в 16 миллионов евро
17 мая 17:52
Кристиан Ромеро / фото - Аталанта
«Аталанта» определилась с судьбой центрального защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро, который провел последний год в аренде в Бергамо. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, «Богиня» выкупить у «Ювентуса» права на игрока.
23-летний аргентинский футболист стал неотъемлемой частью обороны команды Джан Пьеро Гасперини в текущем футбольном году, и за 40 проведенных поединков отличился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Покупка обойдется «Аталанте» в 16 миллионов евро, пописанных по контракту. Стоит отметить, что сейчас Transfermarkt оценивает Ромеро в 25 миллионов евро.
Напомним, «Аталанта» может подписать Буффона.
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