«Атлетик» не смог обыграть аутсайдера Ла Лиги

Баски потеряли очки с «Хетафе»

Фото: twitter.com/GetafeCF

«Атлетик» в матче 16 тура Ла Лиги на выезде не смог обыграть «Хетафе».

Казалось, для басков это должен быть проходной матч, но на деле «Хетафе» едва не выиграл у гостей. Впрочем, дожать «Атлетик» мадридцам не удалось.

Эта ничья стала уже девятой для «Атлетика» в нынешнем сезоне. Баски чаще других команд добивались таких результатов. Команда идет 9-й в таблице.

Ла Лига. 16-й тур:

«Хетафе» – «Атлетик» 0:0

«Хетафе»: Сория — Суарес, Джене, Митрович, Куэнка — Аленья, Максимович, Арамбарри, Оливера — Унал (Мата, 73), Рамирес (Янкто, 87).

«Атлетик»: Симон — Де Маркос (Петксарроман, 83), Альварес, Мартинес, Лекуэ — Саррага (Беренгер, 83), Даниэль Гарсия (Весга, 88), Венседор, Николас Вильямс (Морсильо, 88) — Рауль Гарсия, Иньяки Вильямс (Сансет, 74).